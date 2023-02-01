В Кремле заявили, что Путин не планирует переговоры с Байденом

В графике президента России Владимира Путина не значится никаких планов по возможным переговорам с лидером США Джозефом Байденом. С таким комментарием выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он дал пояснения в связи с сообщениями о том, что Вашингтон собирается выделить Украине очередной транш военной помощи на сумму более 2,2 миллиарда долларов. По оценке Пескова, подобного рода решения только обостряют противостояние.

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Представитель Кремля признал, что это потребует от России дополнительных усилий в плане проведения военной спецоперации, однако, по его мнению, не переменит «хода событий». Как выразился Песков, главная цель – это продолжение СВО и выполнение обозначенных задач.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе представитель Кремля в очередной раз опроверг новые вбросы западных СМИ о готовящейся мобилизации в РФ.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаБайденПутин
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