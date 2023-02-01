В Кремле заявили, что Путин не планирует переговоры с Байденом

Представитель Кремля признал, что это потребует от России дополнительных усилий в плане проведения военной спецоперации, однако, по его мнению, не переменит «хода событий». Как выразился Песков, главная цель – это продолжение СВО и выполнение обозначенных задач.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе представитель Кремля в очередной раз опроверг новые вбросы западных СМИ о готовящейся мобилизации в РФ.

