В Кремле заявили, что Путин не планирует переговоры с Байденом
В графике президента России Владимира Путина не значится никаких планов по возможным переговорам с лидером США Джозефом Байденом. С таким комментарием выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он дал пояснения в связи с сообщениями о том, что Вашингтон собирается выделить Украине очередной транш военной помощи на сумму более 2,2 миллиарда долларов. По оценке Пескова, подобного рода решения только обостряют противостояние.
Представитель Кремля признал, что это потребует от России дополнительных усилий в плане проведения военной спецоперации, однако, по его мнению, не переменит «хода событий». Как выразился Песков, главная цель – это продолжение СВО и выполнение обозначенных задач.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе представитель Кремля в очередной раз опроверг новые вбросы западных СМИ о готовящейся мобилизации в РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru