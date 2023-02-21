В Кремле заявили, что Путин не будет смотреть выступление Байдена в Польше
Президент России Владимир Путин, скорее всего, не будет непосредственно наблюдать за выступлением лидера США Джо Байдена в Варшаве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, главе государства доложат о речи президента США. Песков подчеркнул, что визит главы Белого дома в Киев нельзя считать «экстраординарным событием» для России, и это никоим образом не повлияет на политику Москвы.
При этом пресс-секретарь президента РФ признал, что в России очень внимательно следили за вчерашним визитом Джо Байдена на Украину и будут также пристально следить за событиями в Польше.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил НСН, что с моральной точки зрения визит президента США в Киев сыграл против России. По его мнению, Москве надо вести себя жёстче в отношении Украины.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что 21 февраля президент США Джо Байден может обратиться к Владимиру Путину и гражданам РФ во время своего визита в Польшу.
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