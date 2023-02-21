В Кремле заявили, что Путин не будет смотреть выступление Байдена в Польше

Президент России Владимир Путин, скорее всего, не будет непосредственно наблюдать за выступлением лидера США Джо Байдена в Варшаве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, главе государства доложат о речи президента США. Песков подчеркнул, что визит главы Белого дома в Киев нельзя считать «экстраординарным событием» для России, и это никоим образом не повлияет на политику Москвы.

При этом пресс-секретарь президента РФ признал, что в России очень внимательно следили за вчерашним визитом Джо Байдена на Украину и будут также пристально следить за событиями в Польше.