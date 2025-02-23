В Кремле заявили, что ООН сейчас нечем заменить

По его словам, сейчас невозможно представить, чтобы русские, американцы, французы, немцы, англичане договорились о создании новой ООН. «Такой возможности нет» - подчеркнул Песков.

Так Песков прокомментировал инициативу американской республиканской партии, касающуюся возможного выхода США из ООН. Он отметил, что, вместо размышлений о том, как покинуть эту организацию, следует сосредоточиться на повышении её эффективности.

Ранее в США сенатор-республиканец Майк Ли предложил стране выйти из состава ООН и прекратить финансирование организации. Соответствующая инициатива внесена в Сенат США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

