В Кремле заявили, что ООН сейчас нечем заменить
На данный момент ничто не может заменить ООН, кроме того, нет и возможности договориться о создании нового подобного органа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
По его словам, сейчас невозможно представить, чтобы русские, американцы, французы, немцы, англичане договорились о создании новой ООН. «Такой возможности нет» - подчеркнул Песков.
Так Песков прокомментировал инициативу американской республиканской партии, касающуюся возможного выхода США из ООН. Он отметил, что, вместо размышлений о том, как покинуть эту организацию, следует сосредоточиться на повышении её эффективности.
Ранее в США сенатор-республиканец Майк Ли предложил стране выйти из состава ООН и прекратить финансирование организации. Соответствующая инициатива внесена в Сенат США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru