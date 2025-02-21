Республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН

Республиканцы-конгрессмены в США внесли законопроект о полном выходе страны из состава ООН, следует из текста законопроекта, опубликованного на сайте одного из его авторов - сенатора-республиканца Майка Ли.

Также законопроект предполагает прекращение финансирования организации и ее агентств, а также запрет на участие в миротворческих миссиях.