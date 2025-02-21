Республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН
Республиканцы-конгрессмены в США внесли законопроект о полном выходе страны из состава ООН, следует из текста законопроекта, опубликованного на сайте одного из его авторов - сенатора-республиканца Майка Ли.
Также законопроект предполагает прекращение финансирования организации и ее агентств, а также запрет на участие в миротворческих миссиях.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о переоценке участия Соединенных Штатов в ООН, заявив, что организация плохо управляется, и не выполняет должным образом свою работу.
Ранее стало известно, что США впервые с начала проведения спецоперации на Украине не присоединились к антироссийскому проекту резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru