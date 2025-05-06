В Кремле заявили, что о смене посредника по Украине речь не идёт

Как подчеркнул представитель Кремля, Россия приветствует все другие страны, которые готовы способствовать мирному урегулированию. При этом Песков заметил, что нынешние власти в Киеве настроены на продолжение боевых действий. Об этом, по его словам, свидетельствует ночная атака дронов на российские регионы.

Представитель Кремля оценил как эффективную работу средств противовоздушной обороны России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом Песков отказался комментировать сообщения военкоров о новых попытках ВСУ прорваться в Курскую область. Он предложил обратиться с этим вопросом в министерство обороны.

