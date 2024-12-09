В Кремле заявили, что не обязаны объявлять о предоставлении убежища Асаду
Россия не обязана официально объявлять о предоставлении убежища ушедшему в отставку президенту Сирии Башару Асаду. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о планах Кремля официально сообщить о предоставлении убежища Асаду, Песков отметил, что это «совершенно не обязательно».
«Мы не обязаны это делать», — подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее стало известно, что вооруженная оппозиция заняла Дамаск и заявила об установлении контроля над Сирией. Асад ушел в отставку с поста президента и покинул страну. СМИ сообщали, что политик и члены его семьи прибыли в Москву, РФ из соображений гуманитарного характера предоставила свергнутому президенту убежище.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru