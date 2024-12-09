В Кремле заявили, что не обязаны объявлять о предоставлении убежища Асаду

Отвечая на вопрос о планах Кремля официально сообщить о предоставлении убежища Асаду, Песков отметил, что это «совершенно не обязательно».

«Мы не обязаны это делать», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что вооруженная оппозиция заняла Дамаск и заявила об установлении контроля над Сирией. Асад ушел в отставку с поста президента и покинул страну. СМИ сообщали, что политик и члены его семьи прибыли в Москву, РФ из соображений гуманитарного характера предоставила свергнутому президенту убежище.

