Ульянов прокомментировал прибытие Асада в Москву словами о друзьях России

По словам дипломата, Москва не предает друзей в трудных ситуациях и в этом отличается от США.

Ранее стало известно, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Российские власти предоставили Асаду и его семье убежище, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

