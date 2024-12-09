Ульянов прокомментировал прибытие Асада в Москву словами о друзьях России

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отреагировал на прибытие в Москву ушедшего в отставку президента Сирии Башара Асада с семьей, сообщает РИА Новости.

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По словам дипломата, Москва не предает друзей в трудных ситуациях и в этом отличается от США.

Ранее стало известно, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Российские власти предоставили Асаду и его семье убежище, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
ТЕГИ:СирияБашар Асад

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