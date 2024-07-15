В Кремле заявили, что НАТО намерена оставаться врагом России
Североатлантический альянс продолжает воспринимать Россию как противника и не проявляет гибкости, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для нас, и они напрямую это позиционируют», — заявил он. В НАТО не проявляют никакой гибкости по российской обеспокоенности в отношении членства Украины в Альянсе, указал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Североатлантический альянс не планирует напрямую участвовать в конфликте вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru