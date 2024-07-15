В Кремле заявили, что НАТО намерена оставаться врагом России

«Альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для нас, и они напрямую это позиционируют», — заявил он. В НАТО не проявляют никакой гибкости по российской обеспокоенности в отношении членства Украины в Альянсе, указал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Североатлантический альянс не планирует напрямую участвовать в конфликте вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

