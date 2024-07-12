Макрон: Вопрос о прямом участии НАТО в конфликте на Украине не стоит

Североатлантический альянс не планирует напрямую участвовать в конфликте вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона.

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По его словам, однако НАТО будет оказывать поддержку Киеву, потому что не желает допустить победы Москвы. «Россия не должна выиграть войну, на карту поставлено не только будущее Украины, но и мир и безопасность всех на континенте», — заявил на саммите Альянса французский лидер.

Ранее во Франции заявили, что никто не верит в победу Вооруженных сил Украины на поле боя и возвращение Украиной потерянных территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаФранцияЭммануэль Макрон

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