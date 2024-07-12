Макрон: Вопрос о прямом участии НАТО в конфликте на Украине не стоит

По его словам, однако НАТО будет оказывать поддержку Киеву, потому что не желает допустить победы Москвы. «Россия не должна выиграть войну, на карту поставлено не только будущее Украины, но и мир и безопасность всех на континенте», — заявил на саммите Альянса французский лидер.

Ранее во Франции заявили, что никто не верит в победу Вооруженных сил Украины на поле боя и возвращение Украиной потерянных территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

