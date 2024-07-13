Столтенберг заявил о планах НАТО расширить масштаб учений с Японией

НАТО на фоне проблем с безопасностью в Азии и Европе выступает за увеличение масштаба учений с Японией. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью Kyodo.

Как отметил генсек, партнерство блока с Японией стало «еще более важным».

«Мы проводим небольшие учения, но мы хотели бы расширить их и делать больше вместе с Японией», — указал Столтенберг.

По его словам, речь идет в том числе о морских, воздушных учениях, тренировках в области кибербезопасности.

Ранее Япония, США и Южная Корея провели учения Freedom Edge в международных водах к югу от острова Чеджудо, в них участвовали самолеты, вертолеты и корабли.

