В Кремле высоко оценили работу российских спецслужб

Разведывательных служб в России меньше, чем в США, но они действуют не менее эффективно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, насколько информирован российский лидер о том, что происходит в Донбассе, передает РИА Новости.

По его словам, у президента множество источников, которые позволяют составлять реальную картину положения дел.

Обнародован текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности

Ранее «Радиоточка НСН» связалась с местными жителями и узнала, как в эти дни живет самопровозглашенная республика.

Несмотря на тревожные вести, жители Донецка не паникуют и продолжают работать: армия пока справляется. Хотя некоторые признаются: обстрелы окраин – весьма серьезные.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДонецкСпецслужбыКремль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры