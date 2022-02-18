В Кремле высоко оценили работу российских спецслужб
Разведывательных служб в России меньше, чем в США, но они действуют не менее эффективно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, насколько информирован российский лидер о том, что происходит в Донбассе, передает РИА Новости.
По его словам, у президента множество источников, которые позволяют составлять реальную картину положения дел.
Ранее «Радиоточка НСН» связалась с местными жителями и узнала, как в эти дни живет самопровозглашенная республика.
Несмотря на тревожные вести, жители Донецка не паникуют и продолжают работать: армия пока справляется. Хотя некоторые признаются: обстрелы окраин – весьма серьезные.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,0 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
344 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
12,0 млн+198 тыс. / сут.
- Адвокат: приставы наложили ограничения на автомобили Моргенштерна
- Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли
- СМИ: Евросоюз разрабатывает санкции против минимум 27 россиян
- В «Молдовагазе» анонсировали дату возврата денег «Газпрому»
- Более 100 машин столкнулись на одном из шоссе в США
- Песков объяснил причину высылки из РФ зампосла США
- Аксенов не поверил, что Киев не нападет на Донбасс
- Песков заявил, что ситуация на Донбассе очень тревожная
- В Кремле высоко оценили работу российских спецслужб
- Власти Петербурга выплатят компенсации семьям погибших при обследовании желудка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru