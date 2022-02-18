В Кремле высоко оценили работу российских спецслужб

Разведывательных служб в России меньше, чем в США, но они действуют не менее эффективно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, насколько информирован российский лидер о том, что происходит в Донбассе, передает РИА Новости.

По его словам, у президента множество источников, которые позволяют составлять реальную картину положения дел.