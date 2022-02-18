Обнародован текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности
Американский посол в России Джон Салливан получил письменную реакцию Москвы на ответ Вашингтона по теме гарантий безопасности, следует из соответствующего документа на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
Опубликованный документ с содержанием реакции содержит 11 страниц.
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ.
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