Обнародован текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности

Американский посол в России Джон Салливан получил письменную реакцию Москвы на ответ Вашингтона по теме гарантий безопасности, следует из соответствующего документа на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Песков: МИД начинает доводить до Запада ответ по гарантиям безопасности

Опубликованный документ с содержанием реакции содержит 11 страниц.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СШАМИД России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры