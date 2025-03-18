В Кремле выразили обеспокоенность из-за обострения в Газе

Эскалация в секторе Газа вызывает обеспокоенность России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля, комментируя ситуацию, назвал ее очередным обострением и выходом в «спираль нагнетания напряженности».

«Это то, что вызывает нашу обеспокоенность, особенно... поступающая информация о больших жертвах среди гражданского населения», - указал пресс-секретарь.

Песков добавил, что Москва отслеживает ситуацию и ждет, что она вернется в мирное русло.

Ранее израильская армия возобновила авиаудары по сектору Газа из-за отказа палестинского движения ХАМАС принять план Вашингтона по продлению прекращения огня и освобождению заложников, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ИзраильСектор ГазаДмитрий Песков

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