В Кремле выразили обеспокоенность из-за обострения в Газе
Эскалация в секторе Газа вызывает обеспокоенность России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Представитель Кремля, комментируя ситуацию, назвал ее очередным обострением и выходом в «спираль нагнетания напряженности».
«Это то, что вызывает нашу обеспокоенность, особенно... поступающая информация о больших жертвах среди гражданского населения», - указал пресс-секретарь.
Песков добавил, что Москва отслеживает ситуацию и ждет, что она вернется в мирное русло.
Ранее израильская армия возобновила авиаудары по сектору Газа из-за отказа палестинского движения ХАМАС принять план Вашингтона по продлению прекращения огня и освобождению заложников, пишет Ura.ru.
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