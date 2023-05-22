В Кремле увидели поддержку Путина от «Справедливой России - За правду»

Ранее съезд СРЗП согласился с предложением лидера партии Сергея Миронова не выдвигать своего кандидата на выборы президента в следующем году, а поддержать действующего главу государства. «Его (Владимира Путина - ред. НСН) действия полностью отвечают нашим целям и задачам», - написал Миронов в своем Telegram-канале.

Президенту РФ Владимиру Путину доверяет 80,1% граждан, выяснил на прошлой неделе ВЦИОМ. За неделю уровень поддержки снизился на 0,8%, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



