В Кремле увидели поддержку Путина от «Справедливой России - За правду»
В Кремле считают решение партии «Справедливая Россия - За правду» поддержать Владимира Путина на выборах-2024 важным показателем уровня поддержки действующего главы государства «и среди политических сил нашего государства, и среди населения в целом». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее съезд СРЗП согласился с предложением лидера партии Сергея Миронова не выдвигать своего кандидата на выборы президента в следующем году, а поддержать действующего главу государства. «Его (Владимира Путина - ред. НСН) действия полностью отвечают нашим целям и задачам», - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Президенту РФ Владимиру Путину доверяет 80,1% граждан, выяснил на прошлой неделе ВЦИОМ. За неделю уровень поддержки снизился на 0,8%, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru