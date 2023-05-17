Политолог увидел преимущества для оппозиции в возможном запрете экзит-поллов

Ранее сообщалось, что экзит-поллы могут запретить в России уже в предстоящем выборном цикле. Подобная инициатива сегодня обсуждается в коридорах власти и что в ближайшее время на рассмотрение будет внесен законопроект. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». По мнению Минченко, непонятно, кто будет следить за исполнением запрета.

«Выставлять полицейские кордоны вокруг избирательных участков? Это станет дополнительной нагрузкой на правоохранительную систему. Допустим, официальные структуры не будут рисковать, проводя экзит-поллы. Получится, что этим будут заниматься неофициальные структуры и некие оппозиционные активисты. Поскольку не будет верифицированных экзит-поллов, которые проводятся официальными структурами, лицензированными, с репутацией, эту нишу власть своими руками передаст в руки оппозиционерам», — заявил Минченко.

По мнению политолога, плюсы экзит-поллов перевешивают минусы, в том числе с точки зрения легитимации результата.

«Экзит-поллы не влияют на итоговый результат голосования, но влияют на легитимность. Если результаты Центризбиркома и экзит-поллов совпадают, это повышает уверенность избирателей в том, что голосование прошло честно. Единственная проблема — как проводить экзит-поллы среди тех, кто голосовал дистанционно? Но думаю, что ее вполне можно решить проведением интернет-опросов», — подытожил он.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев заявил, что избиратели столицы активно пользуются возможностями электронного дистанционного голосования. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

