В Кремле указали на ключевую роль России в прекращении кровопролития в Карабахе

«Только поддержание добрых и конструктивных отношений, основанных на взаимном уважении и с Баку, и с Ереваном, позволило Путину быть посредником в этой урегулировании», – рассказал Песков в программе «Москва. Кремль Путин» на телеканале «Россия 1».

Пресс-секретарь президента обратил внимание на то, что президенту удалось договориться с Баку и Ереваном благодаря постоянной поддержке конструктивных взаимоотношений.

«Мы никто не представляем (что должен был сказать Путин Баку и Еревану, чтобы остановить конфликт – прим. НСН), потому что, действительно, президент занимался этим лично и много–много дней он провёл с телефонной трубкой в руках» - цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель президента также отметил, что Владимир Путин вел переговоры по проблеме Нагорного Карабаха и со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее профессор МГИМО Андраник Мигранян рассказал в эфире НСН, что именно Пашинян виновен в падении боеспособности армянской армии.

«Серж Саргсян и Роберт Кочарян создали лучшую в регионе армию, их самих Алиев и его отец боялись как огня. А основные проблемы в армянской армии возникли после 2016 года. Тогда Азербайджан потерпел поражение в «четырехдневной войне» в апреле и запросил перемирия. Впервые в этой войне были применены беспилотники. Азербайджан сделал выводы из этого и начал накачивать армию беспилотниками, тогдашнее армянское руководство приняло решение перевооружить свою армию и заказало средства противовоздушной обороны для борьбы с ними в России», - отметил эксперт.

