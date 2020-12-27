В Кремле указали на ключевую роль России в прекращении кровопролития в Карабахе
Россия и лично президент страны Владимир Путин сыграли ключевую роль в том, чтобы прекратить кровопролитие в Нагорном Карабахе, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Только поддержание добрых и конструктивных отношений, основанных на взаимном уважении и с Баку, и с Ереваном, позволило Путину быть посредником в этой урегулировании», – рассказал Песков в программе «Москва. Кремль Путин» на телеканале «Россия 1».
Пресс-секретарь президента обратил внимание на то, что президенту удалось договориться с Баку и Ереваном благодаря постоянной поддержке конструктивных взаимоотношений.
«Мы никто не представляем (что должен был сказать Путин Баку и Еревану, чтобы остановить конфликт – прим. НСН), потому что, действительно, президент занимался этим лично и много–много дней он провёл с телефонной трубкой в руках» - цитирует Пескова РИА Новости.
Представитель президента также отметил, что Владимир Путин вел переговоры по проблеме Нагорного Карабаха и со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее профессор МГИМО Андраник Мигранян рассказал в эфире НСН, что именно Пашинян виновен в падении боеспособности армянской армии.
«Серж Саргсян и Роберт Кочарян создали лучшую в регионе армию, их самих Алиев и его отец боялись как огня. А основные проблемы в армянской армии возникли после 2016 года. Тогда Азербайджан потерпел поражение в «четырехдневной войне» в апреле и запросил перемирия. Впервые в этой войне были применены беспилотники. Азербайджан сделал выводы из этого и начал накачивать армию беспилотниками, тогдашнее армянское руководство приняло решение перевооружить свою армию и заказало средства противовоздушной обороны для борьбы с ними в России», - отметил эксперт.
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