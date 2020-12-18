Путин прокомментировал реализацию соглашения по Нагорному Карабаху

Президент России Владимир Путин заявил, что трёхсторонее соглашение по Нагорному Карабаху, подписанное в ноябре, «в целом последовательно реализуется», сообщает пресс-служба Кремля.

На заседании Совета глав государств СНГ российский лидер подчеркнул, что Россия предприняла «определенные посреднические усилия» с целью прекратить боевые действия и остановить кровопролитие.



Путин отметил, что российские миротворцы делают всё возможное для стабилизации обстановки, чтобы «не допустить нового обострения» в зоне конфликта.

Ранее в ходе большой пресс-конференции Путин заявил, что, с позиций международного права, Нагорный Карабах «является частью Азербайджана». При этом президент отметил, что у каждой стороны своя правда и «статус Карабаха должен остаться неизменным и решаться в будущем».

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. 10 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня, подписанное президентами России и Азербайджана, а также премьер-министром Армении.

