Столтенберг отметил важность контрнаступления ВСУ для будущих переговоров

Контрнаступление ВСУ даст возможность Украине укрепить свои позиции на предстоящих переговорах. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщило агентство РИА Новости.

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Генсек НАТО отметил, что позиция Киева на переговорах будет тем сильнее, чем больше территорий смогут захватить ВСУ. При этом он отметил, что о результатах контрнаступления говорить пока рано.

Ранее Столтенберг заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет рассматриваться до «победы» Киева в конфликте с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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