Столтенберг отметил важность контрнаступления ВСУ для будущих переговоров

Генсек НАТО отметил, что позиция Киева на переговорах будет тем сильнее, чем больше территорий смогут захватить ВСУ. При этом он отметил, что о результатах контрнаступления говорить пока рано.

Ранее Столтенберг заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет рассматриваться до «победы» Киева в конфликте с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

