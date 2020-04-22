В Кремле сообщили об отсутствии у Путина страха за свой рейтинг

Президент России Владимир Путин не переживает из-за своей рейтинга на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ВЦИОМ: Рейтинг Путина вырос после нового обращения к нации

«За время своей политической карьеры Путин никогда не показывал, что опасается снижения популярности», - заявил Песков в эфире CNBC, добавив, что сейчас президента волнует только борьба с коронавирусом и восстановление экономики.

Также Песков заявил, что Путин по-прежнему пользуется поддержкой большей части россиян.

Ранее Песков опроверг факт ссоры между Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом во время телефонного разговора в начале марта. В Кремле заявили, что эта информация - «очередная чушь».

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ФОТО: http://kremlin.ru/
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