В Кремле сообщили об отсутствии у Путина страха за свой рейтинг

«За время своей политической карьеры Путин никогда не показывал, что опасается снижения популярности», - заявил Песков в эфире CNBC, добавив, что сейчас президента волнует только борьба с коронавирусом и восстановление экономики.



Также Песков заявил, что Путин по-прежнему пользуется поддержкой большей части россиян.



Ранее Песков опроверг факт ссоры между Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом во время телефонного разговора в начале марта. В Кремле заявили, что эта информация - «очередная чушь».

