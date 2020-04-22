Песков: Путин и принц Салман не кричали друг на друга

Слухи о том, что президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в ходе телефонного разговора в начале марта кричали друг на друга - «очередная чушь». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает telegram-канал журналистов РИА Новости, входящих в президентский пул.



Ранее издание Middle East Eye сообщило, что между лидерами двух стран произошел довольно жесткий диалог по телефону. При этом саудовский принц якобы выдвинул Путину ультиматум и в целом вел себя довольно агрессивно, угрожая начать ценовую войну.



В начале марта Россия вышла из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, после чего Саудовская Аравия и ряд нефтедобывающих стран объявили о резком увеличении объемов добычи.

В результате цены на нефть обвалились, усугубила ситуацию пандемия коронавируса, из-за чего по всему миру сильно сократилось потребление топлива. 12 апреля была заключена новая сделка в рамках ОПЕК+, в ходе которой участники договорились сократить объемы добычи на 10 млн баррелей в сутки.



Тем не мене в последние дни стоимость нефти марки WTI уходила в отрицательную зону из-за переполненности хранилищ.

