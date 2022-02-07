В Кремле сообщили о подготовке визита в Россию премьера Пакистана
7 февраля 202213:02
Кремль подтвердил подготовку визита в Россию премьер-министра Пакистана Имран Хана.
Ранее СМИ сообщили, что Хан планирует в феврале посетить Москву. Визит премьера Пакистана в Россию станет первым за 23 года.
«Действительно, подготовка к такому визиту ведется», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что дату визита Хана своевременно анонсируют.
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7 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru