В Кремле сообщили о подготовке визита в Россию премьера Пакистана

Кремль подтвердил подготовку визита в Россию премьер-министра Пакистана Имран Хана.

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Ранее СМИ сообщили, что Хан планирует в феврале посетить Москву. Визит премьера Пакистана в Россию станет первым за 23 года.

«Действительно, подготовка к такому визиту ведется», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что дату визита Хана своевременно анонсируют.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизитРоссияПакистанДмитрий Песков
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