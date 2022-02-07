СМИ: Глава МИД Британии планирует отправиться в Россию 10 февраля

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс планирует 10 февраля прибыть с визитом в Москву и встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом пишет The Times, ссылаясь на источники в британском МИД.

Стали известны сроки визитов глав МИД и Минобороны Британии в Москву

По данным собеседников газеты, Трасс намерена призвать Россию к «деэскалации и отказу от ничем не вызванной агрессии» в отношении Украины, высказавшись за дипломатическое урегулирование ситуации.

Кроме того, как пишет The Times, глава британского МИД планирует заявить российской стороне, что дальнейшее «вторжение» на Украину «стало бы трагическим просчетом» для Москвы.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:РоссияВизитМИДВеликобритания
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