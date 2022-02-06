Премьер Пакистана едет в Россию впервые за 23 года

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в феврале посетит Москву с двусторонним визитом. Приезд политика – первый за 23 года, сообщает телеканал Wion.

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«Премьер-министр Пакистана Имран Хан станет первым премьер-министром страны за 23 года, который отправится с двусторонним визитом в Россию», - отмечают индийские журналисты.

Предыдущий визит в Россию совершил Наваз Шариф в марте 1999 года, напоминает Газета.ru.

Планируется, что участники переговоров обсудят отношения двух стран, вопросы обороны, положение дел в Афганистане и газопровод «Пакистанский поток». Вместе с Ханом в Россию прибудут и другие министры Пакистана. Они прибудут по приглашению российского президента Владимира Путина.

Ранее Хан провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Они обсудили вопросы религии и национального достоинства.

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ФОТО: travelask.ru
ТЕГИ:ВизитРоссияПакистан
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