Премьер Пакистана едет в Россию впервые за 23 года
Премьер-министр Пакистана Имран Хан в феврале посетит Москву с двусторонним визитом. Приезд политика – первый за 23 года, сообщает телеканал Wion.
«Премьер-министр Пакистана Имран Хан станет первым премьер-министром страны за 23 года, который отправится с двусторонним визитом в Россию», - отмечают индийские журналисты.
Предыдущий визит в Россию совершил Наваз Шариф в марте 1999 года, напоминает Газета.ru.
Планируется, что участники переговоров обсудят отношения двух стран, вопросы обороны, положение дел в Афганистане и газопровод «Пакистанский поток». Вместе с Ханом в Россию прибудут и другие министры Пакистана. Они прибудут по приглашению российского президента Владимира Путина.
Ранее Хан провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Они обсудили вопросы религии и национального достоинства.
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