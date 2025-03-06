Госдеп США признал конфликт на Украине прокси-войной Вашингтона с Россией

Он указал, что конфликт, который президент США Дональд Трамп рассматривает как затянувшийся, зашел в тупик. Дипломат отметил, что конфликт должен быть завершен.

Ранее бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что западные страны вовлечены в прокси-конфликт с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

