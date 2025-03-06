Госдеп США признал конфликт на Украине прокси-войной Вашингтона с Россией

Конфликт вокруг Украины является прокси-войной между двумя ядерными державами — США и Россией, сообщил Fox News глава американского Госдепа Марко Рубио.

СМИ: Белый дом отказался считать отношения с Россией прокси-войной

Он указал, что конфликт, который президент США Дональд Трамп рассматривает как затянувшийся, зашел в тупик. Дипломат отметил, что конфликт должен быть завершен.

Ранее бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что западные страны вовлечены в прокси-конфликт с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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