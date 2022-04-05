В Кремле сочли «недостойным» новый выпад Байдена в адрес Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал недостойным президента США очередные выпады Джозефа Байдена в адрес Владимира Путина. «Мы считаем их неприемлемыми», - заявил пресс-секретарь российского лидера, комментируя новые нелицеприятные высказывания главы Белого дома в адрес президента РФ.

Накануне Байден еще раз назвал Владимира Путина «военным преступником», напомнив, что ранее подвергся критики за аналогичную характеристику российского коллеги. «Этот парень – варвар. То, что происходит в Буче, возмутительно. И все это видели. Я думаю, это военное преступление. Я стремлюсь к новым санкциям, я продолжу вводить санкции», - заявил президент США, комментирую события в Буче - пригороде Киева.

Украинские власти ранее возложили на российских военных ответственность за убийства жителей этого города. Минобороны РФ утверждает, что это фейк, однако международные СМИ приводят новые свидетельства противоправных действий военнослужащих РФ. Европейские страны на этом фоне объявляют о массовой высылке российских дипломатов. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать информацию об убийстве мирных жителей в Буче на предмет дискредитации российских военных.

«Фейки и подлоги»: Россия требует от ООН расследовать события в Буче

Джо Байден в ходе последнего общения с прессой призвал собирать доказательства и «начать против Путина судебное разбирательство по делу о военных преступлениях» в Буче. При этом президент США подчеркнул, что не считает произошедшее геноцидом, а именно «военным преступлением».

«Обращаем внимание на постоянно продолжающиеся противоречия, когда у американцев президент что-то называет военным преступлением, а Пентагон делает заявления, что не располагает точными данными, которые бы позволяли приходить к такому выводу», - подчеркнул Песков.

Так он отреагировал на высказывание представителя Минобороны США о том, что американские военные не располагают независимым подтверждением информации о событиях в Буче, однако, вместе с тем, не имеют оснований оспаривать эти сообщения.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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