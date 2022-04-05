В Кремле сочли «недостойным» новый выпад Байдена в адрес Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал недостойным президента США очередные выпады Джозефа Байдена в адрес Владимира Путина. «Мы считаем их неприемлемыми», - заявил пресс-секретарь российского лидера, комментируя новые нелицеприятные высказывания главы Белого дома в адрес президента РФ.

Накануне Байден еще раз назвал Владимира Путина «военным преступником», напомнив, что ранее подвергся критики за аналогичную характеристику российского коллеги. «Этот парень – варвар. То, что происходит в Буче, возмутительно. И все это видели. Я думаю, это военное преступление. Я стремлюсь к новым санкциям, я продолжу вводить санкции», - заявил президент США, комментирую события в Буче - пригороде Киева.

Украинские власти ранее возложили на российских военных ответственность за убийства жителей этого города. Минобороны РФ утверждает, что это фейк, однако международные СМИ приводят новые свидетельства противоправных действий военнослужащих РФ. Европейские страны на этом фоне объявляют о массовой высылке российских дипломатов. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать информацию об убийстве мирных жителей в Буче на предмет дискредитации российских военных.