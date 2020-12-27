В Кремле рассказали об «огромной ошибке» Зеленского
«Огромной ошибкой» президента Украины Владимира Зеленского стало обвинение России наряду с гитлеровской Германией в развязывании Второй мировой войны, которое украинский лидер высказал в год 75-летия Победы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью на телеканале «Россия-1».
«Это, наверное, сильно резануло не только слух, но и сердце не только Путина, но и огромного количества наших ветеранов, да и вообще — всех, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне», — отметил пресс-секретарь российского президента.
Напомним, Владимир Зеленский на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в январе 2020 года заявил, что к началу Второй мировой войны и проведению холокоста привёл «сговор тоталитарных режимов». Об этом сообщает RT.
Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН высказал отношение к пакту Молотова-Риббентропа, назвав его «позорной сделкой», которая привела к страшным последствиям в начале войны. Эксперт также заявил, что государствам свойственно переписывать историю.
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