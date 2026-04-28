В Кремле рассказали о работе по недопущению атак Киева по НПЗ и городам России
28 апреля 202612:50
Работу по недопущению атак украинского режима на нефтеперерабатывающие заводы и города ведут в России. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя удары по нефтекомплексу Туапсе, представитель Кремля отметил, что в этом направлении «ведется напряженная работа».
Ранее стало известно о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе из-за падения обломков беспилотников. Жителей домов, расположенных вблизи НПЗ, эвакуируют.
Горячие новости
- Генерал Болдырев назвал единственный вариант защиты Туапсе от ударов
- Набиуллина рассказала, какой видит российскую экономику в 2036 году
- В Кремле рассказали о работе по недопущению атак Киева по НПЗ и городам России
- Песков: Разумеется, парад Победы состоится
- Армия России освободила Землянки и Ильиновку
- Нерушимые продажи: VPN отказались считать угрозой для маркетплейсов
- При пожаре в новостройке на севере Москвы погиб один человек
- В МИД заявили, что «Африканский корпус» понес потери в Мали
- Почему средняя стоимость чашки кофе может вырасти до 600 рублей
- «Унести пунш в разгар вечеринки»: Набиуллина высказалась о задаче ЦБ