Лучше не будет: Почему государство не может спасти микробизнес
Бывший замминистра финансов Олег Вьюгин заявил НСН, что государство не может стимулировать спрос, так как он сокращается по объективным причинам.
Половина компаний в категории микробизнеса работают без прибыли из-за сокращения или стагнации спроса, который сегодня невозможно стимулировать, заявил НСН бывший замминистра финансов, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин.
Около половины компаний в категории микробизнеса (с годовым оборотом до 20 млн руб.) работают без прибыли. Таковы результаты апрельского опроса Центра стратегических разработок. Оценки Торгово-промышленной палаты еще тревожнее — по данным этого бизнес-объединения, порядка 65% предприятий отработали первый квартал года без прибыли. Вьюгин объяснил, почему прогнозы на 2026 года неутешительные.
«Предпосылок для улучшения ситуации нет, потому что основная причина падения прибыли у компаний – это сокращение спроса или стагнация спроса, повышение налогов тоже влияет. Сейчас Минфин предложил послабления для общепита, там ситуация может стать получше. Но как государство может стимулировать спрос, когда он сокращается объективно? Субсидии что ли давать? У нас в экономике ситуация в целом любопытная, сейчас из-за демографического стресса показатель безработицы очень низкий. Но многие компании либо сокращают занятость, чтобы сократить издержки, либо выбирают сокращенные недели и рабочие дни. Ситуация по отраслям неравномерная. У банков, например, все хорошо. Они сократились в прибыли, но они зарплаты при этом повышают», - отметил он.
Не исключено, что к концу 2026 года ключевая ставка будет на уровне 10%, при этом важно, чтобы она обеспечивала стабильное поступательное развитие экономики, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Горячие новости
- Лучше не будет: Почему государство не может спасти микробизнес
