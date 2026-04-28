Набиуллина рассказала, какой видит российскую экономику в 2036 году
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала основные тренды экономики страны в 2036 году. Об этом пишет РИА Новости.
Глава ЦБ отметила, что ответить на этот вопрос сложно, хотя регулятор старается видеть долгосрочные тенденции и работать на них.
«Я могу порассуждать. На основе трендов, которые мы видим, я думаю, что скорее всего сработают технологические тренды», - указала Набиуллина.
По ее словам, тектонические технологические изменения будут определять условия бизнеса, работы в финансовой сфере и жизни. Также Набиуллина назвала в числе трендов искусственный интеллект и платформенную экономику.
Ранее глава ЦБ заявила, что российская экономика впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы.
