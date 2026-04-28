Три человека погибли при пожаре в строящемся здании на севере Москвы
Три человека погибли при пожаре, который произошёл в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке в Москве. Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что удалось спасти 31 человека, семь граждан пострадали. Продолжается эвакуация людей со второго этажа горящего здания.
«По периметру установлены подъёмные механизмы, внутри продолжают работу звенья газодымозащитной службы», — говорится в сообщении.
В столичном СК добавили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Ранее пять человек пострадали при пожаре в доме на проспекте Вернадского в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
