Три человека погибли при пожаре в строящемся здании на севере Москвы

Три человека погибли при пожаре, который произошёл в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке в Москве. Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщает RT.

В ведомстве указали, что удалось спасти 31 человека, семь граждан пострадали. Продолжается эвакуация людей со второго этажа горящего здания.

«По периметру установлены подъёмные механизмы, внутри продолжают работу звенья газодымозащитной службы», — говорится в сообщении.

В столичном СК добавили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее пять человек пострадали при пожаре в доме на проспекте Вернадского в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
