Песков не стал комментировать слова Беннета про разговор с Путиным по Украине

По его словам, кроме двусторонних отношений политики обсуждали, в том числе, Украину и спецоперации РФ, посвятив этой теме «не один час».

Представитель Кремля отказался раскрывать детали разговоров российского лидера с израильским экс-премьером, поэтому не может опровергнуть или подтвердить слова Беннета о якобы обещании Путина не устранять президента Украины Владимира Зеленского.

«Вы знаете, что мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств. Не хотим этого делать и сейчас, поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом», - заключил Песков.

Ранее Беннет на своем YouTube-канале заявил, что в марте 2022 года спросил Путина о Зеленском. По его словам, российский лидер ответил ему, что «не станет убивать Зеленского», сообщает НСН.

