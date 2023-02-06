Песков не стал комментировать слова Беннета про разговор с Путиным по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет действительно вели весьма эффективный диалог, сообщает РИА Новости.
По его словам, кроме двусторонних отношений политики обсуждали, в том числе, Украину и спецоперации РФ, посвятив этой теме «не один час».
Представитель Кремля отказался раскрывать детали разговоров российского лидера с израильским экс-премьером, поэтому не может опровергнуть или подтвердить слова Беннета о якобы обещании Путина не устранять президента Украины Владимира Зеленского.
«Вы знаете, что мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств. Не хотим этого делать и сейчас, поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом», - заключил Песков.
Ранее Беннет на своем YouTube-канале заявил, что в марте 2022 года спросил Путина о Зеленском. По его словам, российский лидер ответил ему, что «не станет убивать Зеленского», сообщает НСН.
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