Папа Римский готов встретиться с Путиным и Зеленским

«Я открыт к тому, чтобы встретиться с обоими президентами Украины и России. В Киев я не поехал, потому что в тот момент поехать не было возможности», — заявил он журналистам.

Как напомнил понтифик, на второй день после начала спецоперации РФ на Украине он пешком пришел в посольство РФ при Святом престоле, где встретился с российским послом Александром Авдеевым. «Я хотел поехать в Москву поговорить с Путиным, и там вроде было маленькое окошко, потом министр (иностранных дел РФ Сергей) Лавров сказал: "Посмотрим, потом», — заявил Франциск.

Папа Римский считает, что глава Украины Владимир Зеленский должен прислушаться к голосу прагматизма и рациональности и сесть за стол переговоров.

