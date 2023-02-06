Папа Римский готов встретиться с Путиным и Зеленским
Папа Римский Франциск заявил, что открыт для встреч с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта, сообщает РИА Новости.
«Я открыт к тому, чтобы встретиться с обоими президентами Украины и России. В Киев я не поехал, потому что в тот момент поехать не было возможности», — заявил он журналистам.
Как напомнил понтифик, на второй день после начала спецоперации РФ на Украине он пешком пришел в посольство РФ при Святом престоле, где встретился с российским послом Александром Авдеевым. «Я хотел поехать в Москву поговорить с Путиным, и там вроде было маленькое окошко, потом министр (иностранных дел РФ Сергей) Лавров сказал: "Посмотрим, потом», — заявил Франциск.
Папа Римский считает, что глава Украины Владимир Зеленский должен прислушаться к голосу прагматизма и рациональности и сесть за стол переговоров.
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