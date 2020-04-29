В Кремле рассказали, когда заберут у регионов широкие полномочия

Расширенные полномочия российских регионов, которые были предоставлены им в связи с эпидемией коронавируса. Они будут отозваны, когда угроза минует. Об этом в среду, 29 апреля, журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ну в этой части они (расширенные полномочия - НСН) просто не будут нужны дальше, когда уйдет уже угроза пандемии», - сказал представитель Кремля.

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Песков добавил, что до 12 мая федеральный центр и все губернаторы будут разрабатывать план поэтапного выхода из режима самоизоляции с учетом текущей динамики.

В Кремле добавили, что нынешняя динамика говорит о том, что наиболее интенсивный прирост заболевших наблюдается именно в регионах.

По состоянию на 29 апреля в России зарегистрировано 99 399 случаев заражения COVID-19, при этом скончались 972 заболевших, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:КоронавирусРегионыКремль
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