В Кремле рассказали, когда заберут у регионов широкие полномочия

Расширенные полномочия российских регионов, которые были предоставлены им в связи с эпидемией коронавируса. Они будут отозваны, когда угроза минует. Об этом в среду, 29 апреля, журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ну в этой части они (расширенные полномочия - НСН) просто не будут нужны дальше, когда уйдет уже угроза пандемии», - сказал представитель Кремля.