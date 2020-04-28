Песков: Планов по спасению среднего класса у Кремля нет

«Нет, такого плана нет и его не должно быть, есть меры поддержки всему населению и выделять только средний класс - это совершенно неверный подход», - сказал официальный представитель Кремля.



Песков добавил, что подразумевает необходимость минимизации последствий эпидемии для всех жителей страны, в том числе преодоление экономического кризиса, не выделяя среднего класса.



Ранее Песков заявил, что Россия выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом к середине мая, передает RT.

