Песков: Планов по спасению среднего класса у Кремля нет
В Кремле стараются помочь всем слоям населения, не выделяя какой-то отдельный привилегированный класс. Об этом во вторник, 28 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, такого плана нет и его не должно быть, есть меры поддержки всему населению и выделять только средний класс - это совершенно неверный подход», - сказал официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что подразумевает необходимость минимизации последствий эпидемии для всех жителей страны, в том числе преодоление экономического кризиса, не выделяя среднего класса.
Ранее Песков заявил, что Россия выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом к середине мая, передает RT.
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