В Кремле рассказали, когда состоится саммит по Сирии
Дата проведения четырёхстороннего саммита по ситуации в Сирии с участием России, Турции, Германии и Франции будет назначена окончательно после согласования графиков президентов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина рассказал, как идет согласование даты саммита по Сирии.
«Президент Путин является сторонником проведения саммита. Как удастся согласовать графики четырёх президентов, то, конечно, такой саммит состоится», - цитирует РИА Новости Пескова.
Напомним, предварительно президент Турции Тайип Эрдоган называл 5 марта датой проведения встречи по Сирии в Стамбуле.
Накануне стало известно о переговорах министров обороны России и Турции по Сирии. Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с НСН назвал цель переговоров. Эксперт считает, что речь идет о соблюдении временного перемирия в регионе.
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