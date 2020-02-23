В Кремле рассказали, когда состоится саммит по Сирии

Дата проведения четырёхстороннего саммита по ситуации в Сирии с участием России, Турции, Германии и Франции будет назначена окончательно после согласования графиков президентов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина рассказал, как идет согласование даты саммита по Сирии.

«Президент Путин является сторонником проведения саммита. Как удастся согласовать графики четырёх президентов, то, конечно, такой саммит состоится», - цитирует РИА Новости Пескова.