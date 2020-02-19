Песков рассказал, как Сурков ушел в отставку

19 февраля 202013:12

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также рассказал, что перед этим Сурков встречался с Владимиром Путиным. Причину ухода в отставку Песков не назвал, передает RT.

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Песков признался, что не располагает информацией о том, чем в дальнейшем будет заниматься бывший помощник президента, но выразил уверенность, что «многолетний опыт и без преувеличения талант Суркова найдут своё применение».

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Владислава Суркова с должности своего помощника. Сурков был назначен на этот пост в сентябре 2013 года. Он курировал Управление администрации президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, а также Абхазией и Южной Осетией. После госпереворота в Киеве в 2014 году Сурков стал также отвечать за украинское направление и вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН не стал связывать отставку Суркова с провалом этого направления.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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