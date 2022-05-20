В Кремле рассказали, что Путин и Лукашенко будут обсуждать на переговорах

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи планируют обсудить развитие российско-белорусских отношений, сообщает пресс-служба Кремля.

Лукашенко призвал «не баламутить народ» разговорами об объединении с Россией

В сообщении говорится, что в ходе встречи лидеры сделают акцент на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства. Также главы государств намерены обсудить актуальные темы международной и региональной повестки дня.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко 23 мая проведут двусторонние переговоры в Сочи.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыБелоруссияРоссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры