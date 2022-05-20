В Кремле рассказали, что Путин и Лукашенко будут обсуждать на переговорах
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи планируют обсудить развитие российско-белорусских отношений, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что в ходе встречи лидеры сделают акцент на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства. Также главы государств намерены обсудить актуальные темы международной и региональной повестки дня.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко 23 мая проведут двусторонние переговоры в Сочи.
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