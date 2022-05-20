Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в пятницу, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут двусторонние переговоры в следующий понедельник в Сочи.
По его словам, об этом главы двух стран договорились ещё на саммите ОДКБ.
А на эту пятницу у Путина запланированы несколько встреч, в том числе с главами российских регионов - с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и свердловским губернатором Евгением Куйвашевым.
Ранее стало известно, что президент РФ в пятницу проведет заседание Совбеза страны по информационной безопасности.
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