Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в пятницу, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут двусторонние переговоры в следующий понедельник в Сочи.

По его словам, об этом главы двух стран договорились ещё на саммите ОДКБ.