Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в пятницу, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут двусторонние переговоры в следующий понедельник в Сочи.

По его словам, об этом главы двух стран договорились ещё на саммите ОДКБ.

Лукашенко пообещал создать белорусский «Искандер»

А на эту пятницу у Путина запланированы несколько встреч, в том числе с главами российских регионов - с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и свердловским губернатором Евгением Куйвашевым.

Ранее стало известно, что президент РФ в пятницу проведет заседание Совбеза страны по информационной безопасности.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Путин Лукашенко Сочи
ТЕГИ:СочиЛукашенкоПутинПесков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры