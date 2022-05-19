Лукашенко призвал «не баламутить народ» разговорами об объединении с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в вопросе союзной интеграции следует продвигаться поэтапно, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в настоящее время Белоруссия и Россия сотрудничают как два независимых государства, и не нужно волновать народ слухами, что «кто-то кого-то поглощает».

«Нет, вот надо обязательно взбаламутить народ и там, и здесь, что уже вот кто-то теряет независимость, кто-то кого-то поглощает... Как будто нам нечем сегодня заниматься! Ну, сотрудничаем же, два независимых государства... по всем направлениям», - подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что военное взаимодействие Белоруссии в рамках Союзного государства с Россией и членство в ОДКБ обладает отрезвляющим эффектом для западных стран, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Союзное государствоРоссияБелоруссияАлександр Лукашенко
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