Лукашенко призвал «не баламутить народ» разговорами об объединении с Россией

По его словам, в настоящее время Белоруссия и Россия сотрудничают как два независимых государства, и не нужно волновать народ слухами, что «кто-то кого-то поглощает».

«Нет, вот надо обязательно взбаламутить народ и там, и здесь, что уже вот кто-то теряет независимость, кто-то кого-то поглощает... Как будто нам нечем сегодня заниматься! Ну, сотрудничаем же, два независимых государства... по всем направлениям», - подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что военное взаимодействие Белоруссии в рамках Союзного государства с Россией и членство в ОДКБ обладает отрезвляющим эффектом для западных стран, сообщает RT.