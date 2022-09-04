В Кремле раскрыли принципы организации поездки Путина на G20

Различные факторы, в том числе вопрос безопасности, будут учитываться при принятии решения о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

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«Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, при том, что приглашение на высшем уровне имеется, за что мы признательны стране-организатору предстоящего саммита, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе фактор безопасности, конечно», — цитирует Пескова RT.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что РФ не должна принимать участие в саммите G20 в Индонезии. Об этом сообщает Reuters.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саммит G20ИндонезияВладимир ПутинПесков
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