В Кремле раскрыли принципы организации поездки Путина на G20

«Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, при том, что приглашение на высшем уровне имеется, за что мы признательны стране-организатору предстоящего саммита, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе фактор безопасности, конечно», — цитирует Пескова RT.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что РФ не должна принимать участие в саммите G20 в Индонезии. Об этом сообщает Reuters.



