В Кремле раскрыли принципы организации поездки Путина на G20
Различные факторы, в том числе вопрос безопасности, будут учитываться при принятии решения о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, при том, что приглашение на высшем уровне имеется, за что мы признательны стране-организатору предстоящего саммита, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе фактор безопасности, конечно», — цитирует Пескова RT.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что РФ не должна принимать участие в саммите G20 в Индонезии. Об этом сообщает Reuters.
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