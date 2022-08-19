Белый дом: Зеленский должен принять участие в G20, если его посетит Путин
Украинский лидер Владимир Зеленский должен принять участие в саммите G20, если его посетит российский президент Владимир Путин. Такое заявление сделали в Белом доме, передает Bloomberg.
Ранее лидер Индонезии заявил, что президент России, вероятно, присоединится к саммиту, который пройдет на Бали.
В Белом доме отметили, что власти США не считают, что «Путин должен присутствовать на G-20, когда он ведет войну против Украины». При этом в администрации отметили, что если он действительно примет участие, Зеленский тоже должен участвовать.
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