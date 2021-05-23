В Кремле раскрыли аспект обсуждения Крыма на встрече Путина и Зеленского
Тему Крыма в контексте приграничного сотрудничества готов обсудить на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским российский лидер Владимир Путин. Принадлежность полуострова глава страны обсуждать не будет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» журналиста Павла Зарубина на телеканале «Россия-1».
«Тупиковые ситуации: наши украинские визави <…> говорят: "Мы будем обсуждать Крым". Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, — если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым — регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать», — заявил Песков.
Пресс-секретарь президента России обратил внимание на то, что, в соответствии с конституцией, призывы к отчуждению территории России являются уголовным преступлением.
«Поэтому предстоит, конечно, много еще поработать, дальше продолжить обмен мнениями, и посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место», — цитирует представителя Кремля Газета.ru.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения стран в Москве, однако для разговора о Донбассе украинскому президенту стоит сначала встретиться с главами ЛНР и ДНР.
20 мая Кремль подтвердил подготовку встречи Путина с Зеленским. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что есть наработки конкретных тем, «процесс идет непросто», при этом никаких сроков возможной встречи сейчас нет.
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