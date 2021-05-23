В Кремле раскрыли аспект обсуждения Крыма на встрече Путина и Зеленского

«Тупиковые ситуации: наши украинские визави <…> говорят: "Мы будем обсуждать Крым". Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, — если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым — регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России обратил внимание на то, что, в соответствии с конституцией, призывы к отчуждению территории России являются уголовным преступлением.

«Поэтому предстоит, конечно, много еще поработать, дальше продолжить обмен мнениями, и посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место», — цитирует представителя Кремля Газета.ru.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения стран в Москве, однако для разговора о Донбассе украинскому президенту стоит сначала встретиться с главами ЛНР и ДНР.

20 мая Кремль подтвердил подготовку встречи Путина с Зеленским. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что есть наработки конкретных тем, «процесс идет непросто», при этом никаких сроков возможной встречи сейчас нет.



