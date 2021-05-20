МИД Украины: На встрече Путина с Зеленским должны обсуждаться Крым и Донбасс

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в том случае, если на ней будут обсуждаться ключевые для Киева вопросы, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

«Эта встреча рождается очень тяжело, но мы подтверждаем, что готовы к разговору. Но темой должны стать, безусловно, Крым и Донбасс», - сказал глава МИД Украины в эфире радио «Новое время». Цитату министра приводит ТАСС.

При этом Кулеба пообещал, что, если встреча президентов состоится, Зеленский будет на ней очень жестко отстаивать украинские интересы.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения стран в Москве, однако для разговора о Донбассе украинскому президенту стоит сначала встретиться с главами ЛНР и ДНР.

20 мая Кремль подтвердил подготовку встречи Путина с Зеленским. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако, по его словам, речь пока идет лишь о «гипотетической повестке дня гипотетической встречи»

Песков отметил, что есть наработки конкретных тем, «процесс идет непросто», при этом никаких сроков возможной встречи сейчас нет.

