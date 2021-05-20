МИД Украины: На встрече Путина с Зеленским должны обсуждаться Крым и Донбасс
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в том случае, если на ней будут обсуждаться ключевые для Киева вопросы, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
«Эта встреча рождается очень тяжело, но мы подтверждаем, что готовы к разговору. Но темой должны стать, безусловно, Крым и Донбасс», - сказал глава МИД Украины в эфире радио «Новое время». Цитату министра приводит ТАСС.
При этом Кулеба пообещал, что, если встреча президентов состоится, Зеленский будет на ней очень жестко отстаивать украинские интересы.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения стран в Москве, однако для разговора о Донбассе украинскому президенту стоит сначала встретиться с главами ЛНР и ДНР.
20 мая Кремль подтвердил подготовку встречи Путина с Зеленским. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Однако, по его словам, речь пока идет лишь о «гипотетической повестке дня гипотетической встречи»
Песков отметил, что есть наработки конкретных тем, «процесс идет непросто», при этом никаких сроков возможной встречи сейчас нет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 232 / сут.
Умерли
117 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 983 / сут.
- В США гражданина России приговорили к пяти годам тюрьмы
- Познер заявил, что Россией управляют люди со старыми мозгами
- Более 5 млн просмотров набрала трансляция первого дня марафона «Новое Знание»
- СМИ сообщили о намерении Израиля остановить операцию в Газе
- МИД Украины: На встрече Путина с Зеленским должны обсуждаться Крым и Донбасс
- Стало известно число пользователей Рунета
- Глава Минэнерго опроверг сбои в работе энергомоста в Крым
- В Киеве решили не относить русских к коренным народам Украины
- СМИ: В Димитровграде в квартире взорвалась граната
- Украина включила в «черный список» актеров Миронову, Петренко и Копылова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru