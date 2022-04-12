Путин: Киев отошел от стамбульских договоренностей

Киев отошел от стамбульских договоренностей, таким образом переговоры зашли в тупиковую ситуацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

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По его словам, непоследовательность Украины в переговорах создает сложности. Путин также отметил, что вчера ему доложили о том, что украинская сторона «что-то изменила в позиции по переговорам». Он подчеркнул, что подробностей пока не знает.

Ранее заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупреждал, что об эффективности «куцых» результатов российско-украинских переговоров, которые прошли 29 марта в Стамбуле, пока рано говорить.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинУкраинаРоссия
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