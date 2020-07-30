В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии

Россия не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан РФ. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что у ряда задержанных в Белоруссии россиян есть украинское гражданство.

Украина инициирует экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян

Напомним, накануне белорусское агентство «Белта» сообщило, что под Минском были задержаны «32 боевика иностранной частной компании Вагнер», еще один – на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. Позже появилась информация о том, что среди задержанных есть те, кто воевал в Донбассе на стороне самопровозглашённых республик. Это журналистам подтвердил и писатель Захар Прилепин, который нашёл в списке несколько фамилий людей, служивших с ним в Донбассе.

Тем временем, МИД Белоруссии запросил у посла РФ в республике разъяснения о целях нахождения в стране задержанных россиян, которые имеют «опыт участия в вооруженных конфликтах». Об этом рассказали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ЗадержаниеЧВКБелоруссияДмитрий ПесковКремль
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