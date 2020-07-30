В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии

Напомним, накануне белорусское агентство «Белта» сообщило, что под Минском были задержаны «32 боевика иностранной частной компании Вагнер», еще один – на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. Позже появилась информация о том, что среди задержанных есть те, кто воевал в Донбассе на стороне самопровозглашённых республик. Это журналистам подтвердил и писатель Захар Прилепин, который нашёл в списке несколько фамилий людей, служивших с ним в Донбассе.

Тем временем, МИД Белоруссии запросил у посла РФ в республике разъяснения о целях нахождения в стране задержанных россиян, которые имеют «опыт участия в вооруженных конфликтах». Об этом рассказали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

