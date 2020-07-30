Украина инициирует экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян

Ранее стало известно, что среди задержанных есть те, кто воевал в Донбассе на стороне самопровозглашённых республик. Это журналистам подтвердил и писатель Захар Прилепин, который нашёл в списке несколько фамилий людей, служивших с ним в Донбассе.

По информации белорусских СМИ, в ночь на 29 июля под Минском были задержаны 32 «боевика иностранной частной военной компании». Позже сообщалось, что это наёмники из ЧВК «Вагнер», которые якобы собирались дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед президентскими выборами.

МИД Украины между тем официально заявил, что внимательно следит за этой ситуаций. Украинские дипломаты отмечают, что вопрос о возможной экстрадиции «будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами». На Украине этим занимается офис генпрокурора.

