Украина инициирует экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян
Служба безопасности Украины намерена инициировать экстрадицию ряда российских граждан, задержанных в Белоруссии, передают украинские СМИ.
Ранее стало известно, что среди задержанных есть те, кто воевал в Донбассе на стороне самопровозглашённых республик. Это журналистам подтвердил и писатель Захар Прилепин, который нашёл в списке несколько фамилий людей, служивших с ним в Донбассе.
По информации белорусских СМИ, в ночь на 29 июля под Минском были задержаны 32 «боевика иностранной частной военной компании». Позже сообщалось, что это наёмники из ЧВК «Вагнер», которые якобы собирались дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед президентскими выборами.
МИД Украины между тем официально заявил, что внимательно следит за этой ситуаций. Украинские дипломаты отмечают, что вопрос о возможной экстрадиции «будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами». На Украине этим занимается офис генпрокурора.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru