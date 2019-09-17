Украинский политолог: Донбасс рискует превратиться в новое Приднестровье

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о существовании «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе. По его словам, если в ближайшие полгода или год не удастся завершить войну, то формула подразумевает переход к «новым радикальным действиям».

Директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире НСН рассказал, какие меры может предпринять президент Украины.

«Явно речь идет не о военных действиях, так как военного решения нет. Думаю, что первое это программа минимум, которая может предполагать создание Приднестровья-2. В Приднестровье сейчас боевых действий нет, стороны разведены, гуманитарная и социальная ситуации нормальные. Но при этом Приднестровье не является полноценной частью Молдавии. Программа максимум – не частичная реинтеграция Донбасса, а полная, если будет найдена формула, подписаны и соблюдены договоренности по мирному возвращению границ, выводу войск, как прописано в Минских соглашениях. Думаю, именно это имел в виду Пристайко», - сказал Карасев.

«Формула Зеленского», до применения «радикальных мер», содержит такие пункты для реализации, как возвращение «всех наших парней и девушек», «ментально, месседжами, символами дотянуться до нашего народа», который находится в самопровозглашенных республиках. Министр иностранных дел Украины отметил, что на данный момент Киев ведет подготовку пакета документов, которые упростят жизнь жителям Донбасса.

Директор украинского Института глобальных стратегий не исключил возможности, что все заявления Киева это подготовка к встречи Нормандской четверки.