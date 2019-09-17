Украинский политолог: Донбасс рискует превратиться в новое Приднестровье
Директор украинского Института глобальных стратегий в эфире НСН рассказал о двух сценариях «радикальных мер» Зеленского.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о существовании «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе. По его словам, если в ближайшие полгода или год не удастся завершить войну, то формула подразумевает переход к «новым радикальным действиям».
Директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире НСН рассказал, какие меры может предпринять президент Украины.
«Явно речь идет не о военных действиях, так как военного решения нет. Думаю, что первое это программа минимум, которая может предполагать создание Приднестровья-2. В Приднестровье сейчас боевых действий нет, стороны разведены, гуманитарная и социальная ситуации нормальные. Но при этом Приднестровье не является полноценной частью Молдавии. Программа максимум – не частичная реинтеграция Донбасса, а полная, если будет найдена формула, подписаны и соблюдены договоренности по мирному возвращению границ, выводу войск, как прописано в Минских соглашениях. Думаю, именно это имел в виду Пристайко», - сказал Карасев.
«Формула Зеленского», до применения «радикальных мер», содержит такие пункты для реализации, как возвращение «всех наших парней и девушек», «ментально, месседжами, символами дотянуться до нашего народа», который находится в самопровозглашенных республиках. Министр иностранных дел Украины отметил, что на данный момент Киев ведет подготовку пакета документов, которые упростят жизнь жителям Донбасса.
Директор украинского Института глобальных стратегий не исключил возможности, что все заявления Киева это подготовка к встречи Нормандской четверки.
«Что может пониматься под радикальными действиями в дипломатии? Возможно, это просто своего рода призыв, чтобы без всяких жестких предварительных условий состоялась встреча в Нормандском формате, и там была бы выработана формула окончательного решения вопроса на Донбассе. В последнее время говориться много о «формуле Штайнмайера», о разных подходах реализации этой формулы. Во всяком случае, те меры, что Украина уже использует – выплаты пенсии, обмен «всех на всех», решение гуманитарных проблем - это все призвано создать условия для встречи в Париже в рамках Нормандского формата и перехода к окончательному решению конфликта», - считает украинский политолог Вадим Карасев.
«Формула Штайнмайера» носит имя своего создателя Франка-Вальтера Штайнмайер, бывшего министра иностранных дел Германии, который выступал за политическое урегулирование ситуации на Донбассе. Согласно формуле, которую он озвучил в 2015 году, Минские соглашения выполняются параллельно его идее. Среди предложений можно отметить то, что Украина должна ввести закон о выборах на Донбассе, после которого стороны отведут войска; после самих выборов, ОБСЕ признает их результаты и предоставляет Донбассу «особый статус»; полный вывод НВФ и обретение контроля над госграницей Украины.
Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв рассказали НСН, как разрешить пятилетний конфликт в Донбассе.
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