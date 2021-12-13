В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина с Сокуровым

Со временем встреча президента России Владимира Путина с режиссером Александром Сокуровым наверняка будет организована. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на данный момент конкретики по встрече нет.

Неправильно поняли. Режиссер Сокуров оказался в центре политического скандала

Постоянный соавтор Александра Сокурова, сценарист Юрий Арабов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что мнения Сокурова и российского лидера на заседании СПЧ разошлись, но режиссер говорил искренне о том, что у него наболело.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссия
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