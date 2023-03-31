В Кремле прокомментировали возможную отправку войск Евросоюза на Украину
31 марта 202313:03
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал потенциально очень опасной темой вопрос размещения миротворцев из Евросоюза на Украине. Его слова приводит РИА Новости.
Песков назвал важным заявление премьер-министра Венгрии Орбана, и отметил, что российские власти обратили на него внимание.
«Если речь идет уже о серьезных каких-то переговорах, то это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение», - сказал Песков.
При этом он напомнил, что ввод миротворцев в зону конфликта на практике применяется в случае согласия обеих сторон.
Ранее депутат Алексей Чепа в беседе с НСН назвал истинную цель возможного появления миротворцев из Евросоюза на Украине.
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru