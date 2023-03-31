В Кремле прокомментировали возможную отправку войск Евросоюза на Украину

Песков назвал важным заявление премьер-министра Венгрии Орбана, и отметил, что российские власти обратили на него внимание.

«Если речь идет уже о серьезных каких-то переговорах, то это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение», - сказал Песков.

При этом он напомнил, что ввод миротворцев в зону конфликта на практике применяется в случае согласия обеих сторон.

Ранее депутат Алексей Чепа в беседе с НСН назвал истинную цель возможного появления миротворцев из Евросоюза на Украине.

