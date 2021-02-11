В Кремле прокомментировали тему нового кредита для Белоруссии

Повестка предстоящей встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко сейчас только формируется, и говорить о её деталях преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Напомним, ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, сообщил, что тема нового кредита, размер которого может составить более $3 млрд, будет затронута на переговорах президентов России и Белоруссии.

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Между тем, Александр Лукашенко заявил, что Минск ежегодно выплачивает России проценты по ранее выданным госкредитам в сумме около одного миллиарда долларов США, сообщает Интерфакс. Выступая на Всебелорусском народном собрании глава государства отметил, что кредиты от Москвы нельзя назвать благотворительностью.

«Зачастую проценты по этим кредитам на порядок выше общемировых. И мы возвращаем эти кредиты в срок, нам никто их не списывает», - подчеркнул белорусский лидер.

Внешний госдолг Белоруссии, по состоянию на 1 января 2021 года, составил 18,6 миллиарда долларов, из них Москве Минск должен около 10 миллиардов долларов.

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ФОТО: РИА Новости
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